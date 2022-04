Venezia, le Procuratie Vecchie aprono al pubblico dopo 500 anni

Per la prima volta a Venezia in 500 anni di storia vengono aperte da oggi alla città e al pubblico le Procuratie Vecchie, l'iconico complesso in Piazza San Marco che corre dalla Torre dell’Orologio al Museo Correr.

Per la prima volta a Venezia in 500 anni di storia vengono aperte da oggi alla città e al pubblico le Procuratie Vecchie, l'iconico complesso in Piazza San Marco che corre dalla Torre dell’Orologio al Museo Correr.