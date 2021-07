Prenotazione e green pass, ma a Venezia è festa Redentore

VENEZIA - Venezia vive le ultime ore di attesa per la 'notte famosissima', la festa del Redentore, e registra il successo del sistema di prenotazioni online per l''accesso alle rive - Zattere, Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni, Giudecca - dalle quali godere lo spettacolo dei fuochi d'artificio in bacino.

Vela spa, la società che si occupa della gestione degli eventi veneziani, riferisce che tutti i 18.000 posti previsti sono andati esauriti con le prenotazioni online. Metà di queste sono di cittadini veneziani. Tutti, residenti e ospiti, dovevano confermare di essere in possesso di green pass Covid - che certifichi almeno la prima vaccinazione -, o dell'esito di un tampone negativo nelle 48 ore precedenti l'evento.

Per chi volesse sottoporsi al test sono stati predisposti dei punti tampone temporanei, in piazza San Marco, e su vaporetti, a Rialto e all'Accademia.

Prenotazione obbligatoria anche per chi assisterà ai 'foghi' in barca. Saranno 2.500, più degli scorsi anni, le imbarcazioni presenti in bacino questa sera; soprattutto barche tipiche di veneziani, ma anche scafi presi a noleggio dai turisti. E' qui che Venezia vive la vera festa del Redentore, con i menù di piatti tipici, le bevute e i canti. (ANSA).