Le tinte naturali di Renata Boero nell'arte tessile sarda

SAMUGHEO - Viaggio in Sardegna con tappa a Samugheo, in provincia di Oristano, celebre per i suoi tappeti, gli arazzi e la tessitura artigianale. Al Murats, il Museo unico regionale dell'arte tessile sarda, una mostra indaga le potenzialità delle tinture naturali su tela attraverso i lavori di Renata Boero, una delle figure apicali della seconda metà del '900 italiano.

Curata dal direttore Baingio Cuccu, "Viaggio in Sardegna" espone, fino al 22 gennaio 2023, i lavori dell'artista a partire dalle opere storiche della serie "Cromogrammi e ctoniografie" fino a quelle inedite realizzate appositamente per l'occasione, ispirate dai sopralluoghi della Boero a Samugheo. La realizzazione delle nuove tele ha seguito la modalità delle precedenti, con l'immersione del supporto in un infuso a base di pigmenti naturali, in carta o tela. Dopo un processo di meticolosa piegatura fino alla formazione di strutture regolari, il materiale viene lasciato in balia del tempo e delle sue trasformazioni. La stessa modalità è stata utilizzata per la realizzazione delle opere, inedite e dedicate alla Sardegna, che si possono ammirare lungo il percorso. Raccontano lo sguardo dell'artista sul territorio, sugli elementi naturali.

"Una ricerca che supera il tempo e con esso si forma e trasforma, accompagnata da una gestualità legata alla ripetizione, quasi ipnotica, delle trame date dalle pieghe che diventano esse stesse parte integrante delle opere assumendo significati di sacralità e simbologie nella stessa misura dei pigmenti estratti dalle erbe, radici e terre che danno vita ad epifanie mutevoli", si legge nella nota. La mostra è inserita nel progetto "Tessuti e natura: potenzialità degli elementi naturali nella colorazione dei tessuti". Per l'occasione verrà realizzata una serie di laboratori per le scuole e per gli operatori culturali.