Moncalieri a festa fra videomapping e luci

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Le tradizionali luci e l'innovativo videomapping, il pattinaggio in piazza e il villaggio di Babbo Natale, il grande albero e il Nettuno Parlante, il tour del centro storico in trenino e il Christmas Temporary Space, dove conoscere e sostenere le iniziative di beneficenza promosse dalle associazioni della città. Moncalieri si veste a festa per il Natale, con una serie di attività e iniziative che animeranno la cittadina alle porte di Torino per tutto il periodo natalizio.

Fra le proposte più suggestive il videomapping sui monumenti e gli edifici di Piazza Vittorio Emanuele II, con spettacolo video-sonoro sulla facciata di Palazzo Civico, per raccontare la storia della città che potrà essere scoperta anche dalla 'viva voce' della fontana del Nettuno.

Per mantenere la tradizione, invece, il 20 dicembre prenderà il via la settima edizione di Presepi dal Mondo a Moncalieri, mentre il Teatro Matteotti offre tre spettacoli pensati per i più piccoli. "Le iniziative su cui abbiamo lavorato quest'anno sono tante", afferma il sindaco Paolo Montagna, sottolineando che la terrazza di Piazzale Aldo Moro "torna a disposizione dei cittadini diventando il contenitore ideale per il Natale di una comunità che, quest'anno ancora di più, merita un luogo fatto di solidarietà e divertimento". (ANSA).