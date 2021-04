Molise, dal 27 aprile riaprono luoghi della cultura statali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 APR - In linea con le disposizioni del Decreto Legge "Riapertureˮ approvato dal Consiglio dei Ministri che prevede il ripristino della cosiddetta "zona giallaˮ, riaprono al pubblico, da martedì prossimo 27 aprile, i luoghi della cultura statali gestiti dalla Direzione regionale Musei Molise. Il servizio di apertura di musei e aree archeologiche sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione. Sabato e giorni festivi l'accesso potrà avvenire previa prenotazione telefonica al museo entro il giorno precedente quello della visita. I recapiti sono disponibili nella sezione "Museiˮ del sito della Direzione regionale Musei Molise su www.musei.molise.beniculturali.it/musei. Per i siti aperti solo la domenica - Castello di Civitacampomarano e Museo di Palazzo Pistilli a Campobasso - prenotare allo 0865.904698 (Museo nazionale di Castello Pandone - Venafro).

La riapertura avverrà secondo il seguente calendario.

dal 27 aprile - Museo Sannitico, Campobasso fino al 30/04/2021: aperto ore 8:15-13:30, dal 01/05/2021: aperto dal martedì alla domenica ore 8:15-19:00. - Castello di Capua, Gambatesa (Campobasso): aperto dal martedì al sabato ore 8:15-13:30 - domenica ore 8:15-19:00.

- Museo della città e del territorio, Sepino (Campobasso): fino al 30/04/2021 aperto ore 8:15-13:30; dal 01/05/2021 aperto dal martedì alla domenica ore 8:15-19:00.

- Museo nazionale del Paleolitico di Isernia: aperto dal martedì alla domenica ore 8:15-19:00.

- Museo nazionale di Castello Pandone, Venafro (Isernia): aperto dal martedì alla domenica ore 8:15-19:00.

- Museo archeologico di Venafro (Isernia): aperto dal martedì alla domenica ore 8:15-13:45.

- Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno (Isernia): aperto dal martedì al sabato ore 8-14 - domenica ore 10-16.

Dal 28 aprile - Santuario italico, Pietrabbondante (Isernia): aperto dal mercoledì alla domenica ore 10:15-17:15.

Dal 2 maggio - Museo Palazzo Pistilli, Campobasso: aperto la domenica ore 8:00-14:00. - Castello di Civitacampomarano (Campobasso): aperto la domenica ore 10:00-13:00 e 17:00-20:00 (da maggio a settembre).

Per garantire prevenzione e sicurezza di dipendenti e visitatori rispetto all'attuale emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in tutti i luoghi della cultura è previsto l'accesso esclusivamente contingentato, l'obbligo di indossare la mascherina, la misurazione della temperatura corporea all'ingresso, l'igienizzazione delle mani e il percorso museale a senso unico. Sarà possibile accedere per la visita fino a mezz'ora prima della chiusura di ciascun sito. (ANSA).