Il Vittoriale 'riconquista' nuovi spazi con festival GardaLo!

MILANO - Il Vittoriale di Gardone Riviera si prepara a farsi palcoscenico dell'edizione pilota del festival GardaLo! - il primo festival culturale della sponda lombarda del Lago di Garda, al via quest'anno a Gardone Riviera dal 24 al 26 giugno. E lo fa con l'apertura di spazi per la prima volta accessibili al pubblico. "Riconquiste", spiega il Vittoriale - volute dal presidente Giordano Bruno Guerri, che saranno inaugurate venerdì 24 giugno, primo giorno di festival, dalle 18.

I nuovi spazi includono: la nuova Bottega del Vittoriale, che offrirà ad appassionati, visitatori e turisti tutti i prodotti dannunziani pensati e realizzati dal Vittoriale nel corso degli anni (tra questi, olio, vino, alloro, t-shirt); l'accesso alla platea dell'Anfiteatro, pronto ad accogliere spettacoli teatrali e concerti per tutta la stagione estiva, per raggiungere direttamente Casa Cama (l'ex casa del custode); infine, i Loggiati, dai quali si gode la vista più bella sul lago, e la copia della Vittoria alata dei Civici Musei di Arte e Storia di Brescia, commissionata da Gabriele d'Annunzio allo scultore Renato Brozzi, senza ali e senza clipeo, ora restaurata.

Le inaugurazioni introdurranno idealmente ospiti e visitatori a GardaLo!, al via alle 19, sempre 1l 24 giugno, sulla Nave Puglia con il primo appuntamento "La storia saremo noi", a cura di Giovanni Iozzia per la sezione Innovazione.

"La caduta delle catene che hanno sempre impedito l'accesso alla platea del Parlaggio e a Casa Cama, l'apertura dei Loggiati e della Bottega del Vittoriale rendono interamente percorribile tutto il Vittoriale, e sono anche il simbolo della futura crescita di GardaLo!, che nei progetti deve diventare GardaGa!, un grande festival diffuso sulle tre sponde del lago", commenta il presidente Giordano Bruno Guerri.