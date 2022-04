'Kyiv Review', le foto sensoriali di Dell'Acqua

(ANSA) - MILANO, 28 APR - La mostra fotografica e sensoriale "Kyiv review", opera del fotografo e artista lombardo Enzo Dell'Acqua, che già lo scorso ottobre a Milano aveva richiamato moltissimi visitatori, ritorna dal 30 aprile all'8 maggio dalle 11,00 alle 20,00 alla Fabbrica del Vapore - Spazio Messina (piano terra). Un'opportunità per conoscere meglio il paese attualmente martoriato dalla guerra.



Con il patrocinio del Comune di Milano, dell'Ambasciata d'Ucraina, del Consolato Generale d'Ucraina a Milano e del Dipartimento del Turismo del Comune di Kyiv, il supporto del Municipio Desnyanskyi della città di Kyiv, l'esposizione multimediale promossa dall'associazione 'Ucraina Più - Milano APS', raccoglie fotografie stampate, gigantografie, slideshow e filmati, frutto di un progetto realizzato in due anni di lavoro e di "immersione" nella realtà della capitale ucraina per comprenderne lo spirito, i problemi, i falsi miti e le crude realtà.

Curata da Corinna Segre, la mostra comprende scatti a colori e in bianco e nero che punteggiano gli stati d'animo con l'intento di coinvolgere lo spettatore in un percorso sensoriale. I brani musicali di artisti italiani e americani, composti tra gli anni '70 e '80 del '900, completano l'esposizione accompagnando le fotografie quasi fossero stati scritti appositamente come didascalie, a sottolineare l'incredibile somiglianza della giovane nazione ucraina con la situazione occidentale e in particolare italiana di quel periodo.

La mostra è a ingresso libero e gli eventuali contributi volontari saranno utilizzati per aiutare la popolazione in Ucraina. (ANSA).