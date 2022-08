La Fornarina di Raffaello torna a casa a Palazzo Barberini

ROMA - Prestata in primavera a Londra, per una grande mostra della National Gallery dedicata ai 500 anni dalla morte di Raffaello, torna finalmente a casa, a Palazzo Barberini di Roma, la celeberrima Fornarina, tra i ritratti di donna più iconici del grande genio urbinate. Al suo posto, prestata in cambio dal museo londinese, è stata esposta in questi mesi la Dama con lo scoiattolo, capolavoro di Handìs Holbein, che ora rientrerà nel Regno Unito. Lo scambio, sottolineano dal museo romano, rientra nella strategia della direttrice delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini, Flaminia Gennari Santori, che tramite queste iniziative punta ad allargare l'offerta culturale dell'istituzione, valorizzando al contempo la collezione anche all'estero.