Cindy Lauper accende l'Empire a Ny di giallo per tour di addio

Cindy Lauper accenderà l'Empire State Building in giallo per celebrare il suo tour d'addio 'Girls Just Wanna Have Fun' che partirà in autunno e l'uscita del docufilm, 'Let the Canary Sing', su Paramount+.

A 70 anni, di cui 40 passati on the road, la Lauper non ha motivato il suo addio, secondo speculazioni potrebbe essere per problemi di salute. Soffre, infatti, tra le altee cose, di psoriasi.

Siciliana da parte di madre, due volte premio Grammy, l'artista ha cominciato la sua carriera cantando cover di Jefferson Airplane, Led Zeppelin e Bad Company. Nel 1978, grazie all'interessamento del manager l'agente David Wolff, ha formato il gruppo pop rock Blue Angel, per poi proseguire da solista col primo album di successo She's So Unusual del 1983, ha venduto 22 milioni di copie in tutto il mondo.



