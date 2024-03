La Finlandia è ancora il Paese più felice al mondo

Il World Happiness Report, pubblicato ogni anno dalle Nazioni Unite, ha reso noto oggi, 20 marzo, Giornata Internazionale della Felicità, che la Finlandia è il Paese più felice al mondo. Per il settimo anno consecutivo la nazione si è aggiudicata il prestigioso titolo internazionale. Qual è il segreto della felicità finlandese? Semplice: una combinazione di elementi che da sempre scandiscono l'esistenza di questo popolo, ovvero la connessione con la natura, uno stile di vita equilibrato, cibo fresco e un approccio alla vita sostenibile.

Secondo i finlandesi, infatti, la felicità non è un mistero ma un insieme di abilità da apprendere e mettere in pratica ogni giorno. Da una passeggiata nel bosco o un tuffo in mare dopo la sauna a un pasto preparato con ingredienti locali appena raccolti: sono questi i piccoli segreti per essere felici. La regione dei laghi, inoltre, quest'anno torna a ospitare dal 9 al 14 giugno un gruppo di persone, provenienti da ogni angolo del globo, a cui svelare i trucchi per essere felici. Per farlo, l'ente del turismo Visit Finland e Helsinki Partners hanno selezionato un team di cinque helsinkiani (Lena Salmi, ex campionessa di nuoto e giornalista sportiva, Adela Pajunen, biologa, scrittrice e sostenitrice del benessere attraverso la natura, Luka Balac, esperto gastronomico e fondatore di 3 ristoranti di successo a Helsinki, il designer Tero Kuitunen e Tapio Hakanen, tra i più noti artisti della scena elettronica finlandese) che guiderà il gruppo alla scoperta della capitale per apprendere tutti i trucchi per essere felici ogni giorno e trovare il finlandese che c'è in ognuno di loro.

Filo conduttore della masterclass sui trucchi della felicità finlandese: natura e stile di vita, salute ed equilibrio, design e quotidianità, alimentazione e benessere. La masterclass Helsinki HappinessHacks coprirà le spese di viaggio da e per la Finlandia e i vincitori potranno godere di un'esperienza di cinque giorni ideata e curata nei minimi dettagli.

Le candidature alla masterclass sono aperte fino al 4 aprile sul sito: visitfinland.com/it/helsinki-happiness-hacks-it/happiness-hacker s-it



