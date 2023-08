Agosto nei parchi a tema

Attrazioni acquatiche, giochi, nuovi personaggi e spettacoli per tutta la famiglia ma anche autonomia energetica e tutela della biodiversità: oltre a divertire grandi e piccoli, i parchi di divertimento mostrano una maggior attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. Caribe Bay, oasi caraibica a due passi dal mare di Jesolo, propone un mix di spettacoli dedicati alle tradizioni del centro America, attrazioni adrenaliniche e tante opportunità per trascorrere una giornata all'insegna del relax e del benessere con le cabanas privé di Playa Paraiso e i gazebo per gruppi fino a 12 persone.

Bellissimo lo show 'Amazzonia', ispirato alla biodiversità e alla ricchezza della natura, con avvincenti coreografie ed evoluzioni acrobatiche, che si affianca a quelli più classici come 'Aura', con variopinti pappagalli che volano tra il pubblico, e 'Mermaids', con tuffi e un salto mozzafiato di 25 metri da un galeone . Il parco ha un impianto fotovoltaico per l'autonomia energetica e un progetto di riduzione dei consumi idrici. Quest'anno, poi, la compensazione delle emissioni non riducibili supera il traguardo delle 188 tonnellate di anidride carbonica. Info: caribebay.it Leolandia, il parco a tema dedicato alle famiglie alle porte di Milano, propone un'ampia selezione di attrazioni acquatiche per rinfrescare le giornate più calde, compreso il Golfo del Drago Marino, la novità dell'anno: una piscina per bambini con scivoli, giochi e spruzzi, sotto lo sguardo di un enorme drago seminascosto da nuvole di vapore. E poi tanti spettacoli dal vivo e la possibilità di incontrare Super Mario, celebre personaggio di videogame, e il mitico Snoopy. Info: leolandia.it A Gardaland si festeggia un traguardo importante: i 18 milioni di visitatori a bordo di Raptor, l'iconica montagna russa alata.

Inaugurata nel 2011 regala un tuffo nel divertimento da 30 metri d'altezza a una velocità di 90 km/h e curve a 90 gradi. Gli ospiti, seduti su sedili laterali sospesi in aria, percorrono 770 metri sorvolando l'area West e, tra un avvitamento e l'altro, hanno la sensazione di scontrarsi contro 6 ostacoli posizionati lungo il percorso; ma è solo una sensazione. Tre sono le inversioni, ovvero i capovolgimenti a testa in giù.

Info: gardaland.it 40 attrazioni per tutta la famiglia, 7 aree tematiche, un parco acquatico - Aqua world compreso nel prezzo d'entrata - e 6 spettacoli al giorno a Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma. Due nuovi scivoli acquatici arricchiscono il divertimento: Vortex, un mix di discese in gommone tra maxi tubi e oscillazioni dentro grandi coni sospesi, e Boomerang, un tuffo nel vuoto in avanti o all'indietro. E, ancora, feste, musica, concerti e spettacoli fino al 23 settembre. Info: .cinecittaworld.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA