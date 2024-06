Olimpiadi di Parigi, è allerta sul rischio di cyberattacchi

''La minaccia è molto forte'': ad un mese dall'avvio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, le autorità francesi sono in allerta rossa sul rischio di attacchi cyber durante la manifestazione: è quanto scrive Le Parisien, precisando che ''la questione non è più di sapere se un attacco informatico'' verrà perpetrato durante il più grande evento sportivo al mondo (in programma dal 26 luglio all'11 agosto) ma piuttosto quando, come e contro quale obiettivo tutto si produrrà.

Gli spettatori, come anche numerose aziende dell'indotto dei Giochi Olimpici vengono indicate dagli esperti d'Otralpe come gli anelli deboli della sicurezza informatica. Le autorità francesi mettono anche in guardia dai cosiddetti 'tipsters', sedicenti consiglieri in materia di scommesse sportive, in vista dei Giochi ma anche per l'Euro2024.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA