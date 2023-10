Media, Elon Musk valuta la chiusura di X in Europa

Elon Musk sta valutando la possibilità di non rendere più disponibile X nell'Unione europea. Lo riporta Business Insider, citando una fonte vicina all'azienda. All'origine della considerazione, scrive il sito d'informazione statunitense, ci sarebbe "l'insoddisfazione del miliardario per la regolamentazione europea sui servizi digitali". Il miliardario proprietario di Tesla e Space X ha acquisito Twitter, ora chiamato X, un anno fa per 44 miliardi di dollari.

