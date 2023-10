Wsj, Meta studia abbonamenti fino a 13 euro al mese per l'Ue

Meta sta esplorando la possibilità di far pagare fino a circa 13 euro (14 dollari) gli utenti nell'Ue per accedere a versioni senza pubblicità di Instagram e Facebook, oppure di accettare annunci personalizzati per le versioni gratuite. Lo riporta il Wall Street Journal, sarebbe la proposta dell'azienda alle autorità di regolamentazione Ue.

Secondo il piano, Meta addebiterebbe circa 10 euro al mese su un account FB o Instagram da computer e 6 euro per ogni account aggiuntivo collegato. Per gli utenti che desiderano utilizzare le piattaforme su smartphone, la tariffa mensile per le versioni senza pubblicità salirebbe a circa 13 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA