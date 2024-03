ChatGpt ora legge le risposte ad alta voce

ChatGpt ora legge ad alta voce le risposte. L'opzione si chiama 'Read aloud' è disponibile in 37 lingue diverse sia nella versione web sia sull'app e rileva automaticamente la lingua del testo che sta leggendo. Proprio in queste ore, il modello di intelligenza artificiale rivale, Anthropic, ha aggiunto nuove funzionalità.

Secondo la stessa società madre di ChatGpt, OpenAI, che ha dato l'annuncio della nuova funzione multimodale su X, per attivare l'opzione basta toccare e tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione 'Leggi ad alta voce' per far sì che il chatbot legga le risposte. ChatGpt lo scorso settembre ha già introdotto un funzione vocale che permette agli utenti di fare domande al chatbot senza dover digitare parole sulla tastiera, ma semplicemente utilizzando la voce.

La funzione della lettura ad alta voce mette ChatGpt in competizione con gli assistenti vocali e anche con i concorrenti. Il rivale Anthropic, azienda di intelligenza artificiale fondata da ex dipendenti di OpenAI, ha annunciato l'arrivo di Claude 3 modelli di IA: si chiamano Haiku, Sonnet, Hopus, l'azienda li descrive più veloci e con migliori capacità di risoluzione nei problemi matematici.

