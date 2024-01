Musk chiede il 25% di Tesla, 'altrimenti sviluppo fuori l'IA'

Elon Musk, il ceo di Tesla (che controlla al 13%), ha chiesto di avere il 25% della società - per un valore stimato di oltre 80 miliardi di dollari - per evitare scalate e avere un sufficiente controllo dell'azienda per continuare a sviluppare prodotti basati sull'intelligenza artificiale, minacciando altrimenti di svilupparli fuori da Tesla.

"Mi sento a disagio nel far sì che Tesla diventi leader nell'IA e nella robotica senza avere circa il 25% dei voti di controllo. Abbastanza per essere influente, ma non così tanto da non poter essere messo in discussione", ha scritto su X.

Musk possiede il 13% di Tesla dopo aver venduto una parte sostanziale della sua partecipazione per finanziare l'acquisizione da 44 miliardi di dollari di Twitter, che ha ribattezzato X. La piattaforma social ha faticato sotto la sua guida e ha perso valore. Nel 2022 Musk mostrò un nuovo robot umanoide a un evento Tesla, come parte dei suoi sforzi per modellare la percezione pubblica dell'azienda come qualcosa di più di un semplice produttore di veicoli elettrici. Musk ha anche lanciato separatamente una società di intelligenza artificiale, definendo la nuova tecnologia una delle maggiori minacce per l'umanità.

