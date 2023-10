X, l'ex Twitter, vale 19 miliardi di dollari in base al piano di compensi in azioni dei dipendenti.

Lo riporta Fortune citando alcune fonti, secondo le quali la società di Elon Musk in marzo valeva 20 miliardi. Il valore della piattaforma social è crollato da quando l'imprenditore l'ha acquistata un anno fa per 44 miliardi.



