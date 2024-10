Apple lavora ad AirPods che monitorano il battito cardiaco

Apple si prepara a rivoluzionare ancora una volta il mondo degli auricolari, integrando funzionalità avanzate di monitoraggio della salute nei futuri AirPods Pro 3 e Powerbeats Pro del marchio controllato Beats.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse dal codice di iOS 18, riprese dal sito di esperti 9to5Mac, la novità principale sarà l'introduzione di un sensore per la misurazione della frequenza cardiaca, aprendo la strada a nuove possibilità nel campo del fitness e della salute.

Questa nuova funzione, che dovrebbe debuttare il prossimo anno, permetterà agli utenti di monitorare il proprio battito cardiaco durante gli allenamenti e inviare automaticamente i dati raccolti all'app Apple Health.

Ma le ambizioni della Mela vanno ben oltre. Un brevetto scoperto da Patently Apple rivela che i microfoni degli auricolari, posizionati nel canale uditivo, saranno in grado di individuare eventuali patologie come malattie delle arterie coronariche o aritmie. Grazie ad un algoritmo predittivo basato su reti neurali, gli AirPods Pro 3 potrebbero addirittura rilevare blocchi nelle arterie carotidi, offrendo una diagnosi precoce di condizioni potenzialmente fatali.

Il lancio è previsto per quest'anno, come anticipato da Mark Gurman di Bloomberg, e oltre alla misurazione della frequenza cardiaca, si vocifera che gli AirPods porteranno con sé altre funzioni dedicate al benessere fisico, trasformandoli in veri e propri dispositivi medicali indossabili. L'azienda di Cupertino ha svelato durante l'evento di lancio degli iPhone 16 a inizio settembre una funzionalità degli AirPods Pro in grado di trasformare gli attuali modelli in dispositivi acustici per migliorare la qualità dell'ascolto per chi ha una perdita dell'udito percepita da lieve a moderata.



