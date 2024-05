Samsung porterà l'intelligenza artificiale sui Galaxy Watch

Samsung aggiungerà nuove funzionalità per la salute e il fitness basate sull'intelligenza artificiale agli orologi Galaxy Watch entro la fine dell'anno.

Lo ha annunciato l'azienda parlando dei nuovi modelli di smartwatch che probabilmente vedranno la luce durante l'evento Unpacked di luglio, che in Europa farà tappa a Parigi.

Galaxy AI, la declinazione dell'intelligenza artificiale di Samsung, presente già sugli smartphone Galaxy S24 e generazioni precedenti, permetterà sugli orologi supportati di ricevere consigli di allenamento e dati di monitoraggio della salute personalizzati. A beneficiare dell'IA saranno gli orologi che verranno aggiornati al sistema operativo One UI 6, basati su Wear Os. A bordo dei dispositivi debutterà il cosiddetto "punteggio energetico", che apprende da varie metriche personali per fornire "informazioni complete sulla salute". Il modello si basa su una serie di dati sul sonno, dall'ossigeno nel sangue alla frequenza cardiaca e la variabilità del battito.

Informazioni che, integrate con l'attività fisica nelle ore di veglia, permetterà di avere un quadro più preciso del proprio stato di salute nel corso della giornata. Per gli sportivi, Galaxy Watch mostrerà nuovi parametri relativi alla zona di frequenza cardiaca della soglia aerobica e della soglia anaerobica, per aiutare a rimanere in finestre di allenamento ottimali per ogni persona. Samsung ha anticipato che il Galaxy Watch non sarà l'unico dispositivo a ricevere nuove funzionalità di intelligenza artificiale. "L'introduzione di Galaxy AI su Galaxy Watch è solo l'inizio di questo processo e siamo entusiasti di presentare molto presto ancora più integrazioni nel nostro portafoglio" ha affermato la società in una nota. Il riferimento potrebbe essere al Galaxy Ring, il primo anello smart del gruppo, mostrato per la prima volta al Mobile World Congress di Barcellona a febbraio. All'evento Unpacked di luglio il colosso coreano dovrebbe dare più informazioni sul Ring, compresa la data di lancio, prezzo e mercati di riferimento.





