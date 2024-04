Mercato degli smartphone in ripresa, Samsung supera Apple

Nel trimestre gennaio-marzo 2024, le spedizioni globali di smartphone sono aumentate del 7,8% a 289,4 milioni di unità. Samsung, con una quota di mercato del 20,8%, conquista il primo posto tra i produttori, mentre Apple è al secondo, con le spedizioni di iPhone diminuite di circa il 10% nel primo trimestre del 2024, colpite dall'intensificarsi della concorrenza. Sono i dati della società di analisi Idc, che ha rilasciato il più recente Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, report che fa il punto sull'andamento del settore ogni tre mesi.

"Come previsto, la ripresa degli smartphone continua ad andare avanti - ha affermato Ryan Reith , vicepresidente del gruppo Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers di Idc - Apple era riuscita a conquistare il primo posto alla fine del 2023 ma Samsung si è riaffermata come leader". Gli analisti si aspettano che le due società manterranno la loro presa sulla fascia alta del mercato, anche se prevedono una nuova ascesa di Huawei, ancora alle prese con il bando commerciale degli Stati Uniti, che ne ha fortemente limitato il business nel corso degli ultimi anni, spingendola ad allontanarsi dai fornitori occidentali di tecnologia hardware e software. Dietro a Samsung ed Apple, rispettivamente al 20,8% e 17,3%, si consolida in terza posizione per smartphone spediti nel primo trimestre dell'anno, Xiaomi, al 14,1%.

A differenza delle prime due, entrambe in flessione anno su anno, la cinese ha aumentato le spedizioni del 33,8% sul 2023. La scorsa settimana, anche gli analisti di Counterpoint Research avevano reso ufficiale il ritorno di Samsung in testa alle spedizioni globali di smartphone con quote simili: 20% contro il 18% della rivale di Cupertino.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA