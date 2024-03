Apple aggiorna il software degli iPhone per le richieste Ue

Apple si allinea alle norme Ue del Digital Market Act in vigore da oggi, 7 marzo. Il colosso americano, nelle scorse ore, ha rilasciato un aggiornamento per il sistema operativo degli iPhone, conosciuto come iOS 17.4, che risolve alcune falle informatiche e, soprattutto, si allinea alle richieste di Bruxelles. Tra le altre, viene introdotta la possibilità di scaricare le app da negozi digitali alternativi all'App Store, e una schermata per la scelta del browser per navigare su internet, con 12 alternative al programma Safari, di proprietà di Cupertino. Inoltre, gli utenti potranno scegliere sistemi di pagamento differenti da Apple Pay utilizzando la tecnologia Nfc, già in voga per diversi servizi in mobilità.

A gennaio, Apple aveva annunciato la volontà di adattarsi alle norme dell'Ue, per consentire agli sviluppatori di distribuire le loro app agli utenti al di fuori dell'App Store, oltre a nuove tariffe e condizioni. I residenti in Unione Europea hanno dunque a disposizione nuove opzioni per installare app da piattaforme alternative. Come recita una nota dell'azienda: "uno sviluppatore può gestire un mercato di app alternativo se il suo account esiste da due anni e ha un business consolidato in Ue con più di 1 milione di prime installazioni annuali".

L'aggiornamento include miglioramenti quali il riconoscimento brani tramite Siri e una nuova opzione con cui l'assistente dell'iPhone può leggere ad alta voce i messaggi ricevuti in qualsiasi lingua supportata. La "protezione del dispositivo rubato" introduce la possibilità di abilitare un livello di sicurezza superiore in qualsiasi posizione mentre lo "stato batteria" mostra i cicli di carica, la data di produzione e il primo utilizzo su tutti i modelli di iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Per installare il nuovo iOS 17.4 si può andare nelle impostazioni del telefono e ricercare l'aggiornamento oppure collegare l'iPhone al computer e utilizzare iTunes.



