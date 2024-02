Lenovo pronta a svelare il computer con schermo trasparente

Lunedì prossimo aprirà l'edizione 2024 del Mobile World Congress. La fiera di Barcellona dedicata alla tecnologia di consumo metterà in scena nuovi smartphone e accessori, così come computer e tutte le possibili interazione in questi dell'intelligenza artificiale. Tra i protagonisti già confermati c'è Lenovo, che proprio alla kermesse iberica potrebbe portare un prototipo di computer "trasparente".

L'informatore Evan Blass ha fatto trapelare una presunta immagine di presentazione che mostra due prodotti Lenovo, di cui uno con schermo e tastiera trasparenti, ossia in grado di far vedere la componentistica interna. All'occorrenza, l'utente vedrebbe comparire sulla keyboard i tasti da premere in applicazioni tradizionali e videogame. Lo stesso funzionamento del pannello che, da spento, diventa un display trasparente, capace di far visualizzare i contenuti solo all'occorrenza.

All'inizio di febbraio, anche il sito WindowsReport aveva scritto del curioso prototipo, pubblicato alcune foto dedicate alla stampa. Come fa notare Blass, non è detto che un annuncio a Barcellona preceda un reale arrivo sul mercato. L'anno scorso, Lenovo aveva mostrato un computer portatile con un display arrotolabile, che alla pressione di un pulsante estendeva la superficie da 12,7 e 15,3 pollici, ampliando la porzione di area utilizzabile. Da allora, il prodotto non è stato mai ufficializzato, restando un esperimento tecnologico.

Al Consumer Electronic Show di Las Vegas, a gennaio, Lg ha annunciato un televisore Signature T trasparente la cui commercializzazione è prevista entro la fine del 2024..



