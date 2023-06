Le emissioni di CO2 diventano visibili nell'animazione della Nasa VIDEO

Le emissioni umane di anidride carbonica che avvolgono e surriscaldano la Terra diventano finalmente visibili grazie all'animazione realizzata dallo Scientific Visualization Studio della Nasa: basata sulle emissioni registrate nel 2021, mostra attraverso tre video l'origine e i movimenti della CO2 atmosferica in tre diverse regioni del mondo, ovvero le Americhe, Europa Africa e Medio Oriente, Asia e Australia.



Nelle immagini sono visualizzate in arancione le emissioni da combustibili fossili e in rosso quelle da combustione di biomassa; i punti blu mostrano dove si ha il maggior assorbimento di carbonio da parte delle acque oceaniche, mentre i punti verdi indicano il riassorbimento da parte degli ecosistemi terrestri.



Il video focalizzato sulle Americhe mostra un hotspot di emissioni nella parte nordorientale degli Stati Uniti ed evidenzia in verde il riassorbimento di carbonio operato dalla foresta amazzonica durante le ore diurne.







Nel secondo video si vedono invece grandi concentrazioni di emissioni da combustibili fossili provenienti dai Paesi europei e dall'Arabia Saudita. C'è anche una macchia rossa decisamente meno visibile sopra l'Africa centrale che indica la presenza di emissioni da combustione di residui agricoli.











Il terzo e ultimo video, infine, mostra una quantità significativa di inquinanti che oscura Pechino, in Cina, mentre le emissioni da combustibili fossili sembrano quasi assenti in Australia a causa della bassa densità di popolazione.