Laura e Marco, le tempeste tropicali fotografate dai satelliti

Catturate dai satelliti della Nasa le immagini delle tempeste tropicali Laura e Marco, nate entrambe nell'Atlantico e dirette verso le coste americane. Entrambe stanno per raggiungere la potenzia di un uragano e il Il Centro nazionale Uragani dell'Agenzia per l'Atmosfera e gli oceani (Noaa) ha diramato diversi allerta.

A fotografare Laura è stato il satellite Terra della Nasa. Le immagini rilevate nell'infrarosso indicano che le nubi più alte le temperature scendono a meno 62,2 gradi e possono generare piogge violente. Laura sta colpendo Republica Dominicana, isole Bahamas e Cuba. "Sta per raggiungere il suo potenziale - rileva la Nasa - e continua a portare piogge torrenziali e alluvioni potenzialmente letali ad Haiti e la Repubblica Dominicana".

Un altro satellite della Nasa, Suomi, ha catturato ieri invece le immagini della tempesta tropicale Marco, che sta per raggiungere la forza di un uragano nella zona meridionale del Golfo del Messico. Il Noaa ha diramato diversi allerta per Morgan City in Louisiana e Ocean Springs in Mississippi.