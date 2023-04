Al via l’addestramento per i nuovi astronauti dell'Esa

E' iniziato l'addestramento per i cinque futuri astronauti dell'Agenzia spaziale europea (Esa) della classe 2022, selezionati lo scorso novembre tra oltre 22.500 candidati provenienti da tutti gli Stati membri. Sophie Adenot, Pablo Álvarez Fernández, Rosemary Coogan, Raphael Liégeois e Marco Sieber hanno ufficialmente preso servizio al Centro astronauti di Colonia, in Germania, pronti ad affrontare un intenso anno di preparazione secondo gli standard definiti dai partner della Stazione spaziale internazionale (Iss) in vista di future missioni.



Nella prima settimana, i cinque avranno modo di familiarizzare con l'Esa, parteciperanno a seminari scientifici e saranno sottoposti a valutazioni della forma fisica. Nei prossimi mesi seguiranno un programma per conoscere l'esplorazione spaziale (comprese le competenze tecniche e scientifiche), i sistemi e le operazioni spaziali. Faranno poi addestramenti particolari come le immersioni subacquee per le passeggiate spaziali e un corso di sopravvivenza.



Completata la formazione nella primavera del 2024, i cinque candidati saranno certificati come astronauti Esa a pieno titolo e potranno accedere alla successiva fase di addestramento (definito di 'pre-assegnazione') per la Stazione spaziale. Una volta assegnati a una missione specifica, cominceranno un addestramento mirato che prevede anche una formazione pratica sui moduli e le tecnologie dell'Esa.