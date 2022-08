Lanciati altri 52 satelliti Starlink, oltre 3.000 in orbita

Altri 52 satelliti Starlink per l'Internet globale sono stati lanciati dalla compagnia privata SpaceX con un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida: salgono così a più di 3.000 gli elementi messi in orbita per la costellazione di Elon Musk, cruciale anche per le comunicazioni nella guerra in Ucraina. A questi satelliti se ne aggiungeranno a breve altri 12.000 che hanno già ottenuto il via libera al lancio, e probabilmente altri 30.000 per cui la compagnia ha fatto richiesta dell'autorizzazione.



Il lancio avvenuto questa mattina, quando in Italia erano le ore 4:14, è la 21esima missione Starlink del 2022 e complessivamente il 35esimo volo orbitale dell'anno per SpaceX: un nuovo record rispetto a quello dei 31 voli effettuati dalla compagnia nel 2021.



Il primo stadio del Falcon 9 aveva già due voli spaziali all'attivo. Circa nove minuti dopo il lancio, il razzo è tornato sulla Terra per un atterraggio verticale sulla nave drone 'A Shortfall of Gravitas', che era in attesa nell'oceano Atlantico al largo della costa della Florida. Nel frattempo il secondo stadio del razzo ha portato in orbita i 52 satelliti come da programma, entro circa 15 minuti dal decollo. La conferma è arrivata via Twitter dalla stessa SpaceX.