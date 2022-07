Pronto al lancio nuovo modulo della stazione spaziale cinese

Pronto al lancio il secondo modulo della stazione spaziale cinese Tiangong, previsto il 24 luglio alle 8:20 italiane dalla base di Wenchang, nell’isola Hainan. A portare in orbita il modulo abitabile di oltre 20 tonnellate sarà un razzo Lunga Marcia 5B e si teme possa nuovamente ripetersi il rischio di un rientro incontrollato nell’atmosfera dello stadio principale.



Il nuovo modulo, denominato Wentian, è il secondo dei tre grandi moduli che costituiranno la stazione spaziale cinese Tiangong che al momento è composta da un unico modulo, il Tianhe, al cui interno in questo momento si trovano i tre astronauti Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe. Il lancio del terzo e ultimo modulo, denominato Mengtian, è invece programmato per fine anno.



A portare in orbita il carico sarà il potente Lunga Marcia 5B alto oltre 50 metri, un razzo che nelle 2 occasioni in cui è stato finora utilizzato – l’ultima è stata per la messa in orbita del primo modulo della stazione spaziale – ha prodotto molte preoccupazioni a causa del rientro incontrollato del suo stadio principale, un grande cilindro lungo 30 metri e di circa 20 tonnellate. Forti critiche alla mancanza di un sistema di rientro controllato per questo grande oggetto, i cui detriti possono cadere giorni o settimane dopo il lancio nella fascia del pianeta compresa tra 41,5 gradi a nord e sud dell’equatore, erano arrivate anche dall’amministratore delegato della Nasa, Bill Nelson. Le probabilità che l’oggetto cada su zone abitate sono molto basse ma nel 2020 alcuni frammenti erano caduti sulla Costa D’Avorio e non è noto se nel frattempo siano state prese misure per controllare il rientro dell’oggetto.