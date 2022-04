L'Agenzia spaziale europea (Esa) interromperà la cooperazione con la Russia per quanto riguarda le missioni Luna-25, Luna-26 e Luna-27: "come per ExoMars, l'aggressione russa contro l'Ucraina e le conseguenti sanzioni messe in atto rappresentano un cambiamento fondamentale delle circostanze e rendono impossibile per l'Esa attuare la prevista cooperazione lunare". La decisione è stata presa dal Consiglio Esa riunito in sessione straordinaria.