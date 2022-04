Slitta al 23 aprile il lancio dellla missione Crew-4, con Cristoforetti

Slitta a non prima del 23 aprile il lancio della missione Crew-4, del cui equipaggio fa parte l'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Lo ha annunciato la Nasa, precisando che la nuova data si deve ai tempi tecnici necessari per le operazioni in vista del lancio nel Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida), in seguito al ritardo del lancio della missione privata Axiom-1, che a sua volta era slittato a causa del test a Terra di Artemis.



Il meteo è come sempre un'incognita, rileva la Nasa, e per questo motivo sono state individuate per la missione Crew-4 le date di riserva di domenica 24 e lunedì 25 aprile. Un aggiornamento sui tempi è previsto per venerdì 15 aprile.



Nel frattempo, continua l'agenzia spaziale americana, sulla Stazione Spaziale proseguono regolarmente le attività previste, che nei prossimi giorni comprendono una passeggiata spaziale e il rientro dell'equipaggio della missione privata Ax-1.