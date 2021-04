Il drone-elicottero Ingenuity non è decollato per il suo quarto volo su Marte, preannunciato come il più ambizioso per durata, distanza e velocità fra quelli tentati finora. Lo rende noto su Twitter il Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa.

"Punta in alto e vola, vola ancora", si legge nel tweet della Nasa. "L'ambizioso quarto volo dell'elicottero marziano non è decollato dal suolo, ma il team sta esaminando i dati e mira a riprovarci presto".