Addio Collins, l'uomo più solo a un passo dalla Luna

Addio a Michael Collins, uno dei tre astronauti della missione Apollo 11 che nel 1969 conquistò la Luna: mentre i suoi colleghi Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendevano per la prima volta sul suolo della Luna, rimase nell'orbita lunare a pilotare il modulo di comando.

"La cosa che ricordo di più - raccontò in seguito - è l'immagine del pianeta Terra da grande distanza: piccolo, molto luminoso, blu e bianco. Splendente, bello, sereno e fragile".

L'astronauta, diventato celebre come l'uomo più solo dopo quella missione, è morto all'età di 90 anni.

Era nato a Roma ed era malato da tempo di cancro. "Ha passato i suoi ultimi giorni in pace, con i suoi congiunti al fianco", ha detto in un comunicato la famiglia. "Mike ha sempre affrontato le sfide della vita con grazia e umiltà, e ha affrontato allo stesso modo quest'ultima sfida", si legge ancora nella nota.

Collins è il secondo astronauta dell'Apollo 11 che scompare. Armstrong è morto nel 2012, mentre Aldrin ha oggi 91 anni.