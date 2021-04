Lanciati altri 36 satelliti OneWeb per l'internet globale

Lanciati con una Soyuz altri 36 satelliti della costellazione One Web per l'internet globale, che nella fase iniziale prevede la messa in orbita di 650 satelliti entro il 2022. Il lancio, gestito Arianespace, è dalla base russa Vostochny, nella regione dell'Amur.

"Questo lancio conferma la capacità di Arianespace di saper dislocare i satelliti della costellazione OneWeb da tre diversi siti di lancio per la Soyuz, nella Guyana francese, in Kazakistan e Russia", commenta Stephane Israel, amministratore delegato di Arianespace.

L'azienda ha finora immesso in orbita 182 satelliti OneWeb grazie a sei lanci con la Soyuz e tra il 2021 e 2022 sono previsti altri 13 lanci, sempre con la Soyuz. "La costellazione di satelliti OneWeb permetterà di offrire copertura per internet 3G, LTE, 5G e Wi-Fi ad alta velocità per aria, terra e mare", aggiunge Arianespace.