Alla scoperta dei pianeti alieni DIRETTA ALLE 18,30

Alla scoperta della vita su altri pianeti è dedicata a la conferenza online di uno dei ricercatori italiani in prima linea nella planetologia, Giuseppe Piccioni, dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf-Iaps). Intitolata “Pianeti Extraterrestri Abitabili”, la conferenza è promossa dal dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (Dismi) dell'Università di Modena e Reggio Emilia con il supporti dell’Associazione Reggio Emilia Astronomia (Rea). L'evento, in programma alle 18,30, è in diretta anche sul canale ANSA Scienza e Tecnica.



Responsabile di strumenti a bordo di missioni europee. come lo spettrometro Virtis a bordo della sonda dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) Venus Express che ha esplorato Venere, Piccioni collabora anche alla missione europea Ariel (Atmospheric Remote- sensing Exoplanet Large-survey) che studia l'atmosfera dei pianeti esterni al Sistema Solare.

L’appuntamento fa parte del ciclo di conferenze "Le stelle e la città" per la divulgazione dei temi legati all’astronomia.