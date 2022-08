Pnrr, bando per portare giovani ricercatori di eccellenza

Al via il primo bando dedicato ad attrarre in Italia giovani ricercatori vincitori di bandi europei o titolari di un Sigillo di Eccellenza. Questo primo bando, le cui domande potranno essere presentata dal 5 settembre all'11 ottobre, mette a disposizione 220 dei 600 milioni di euro complessivamente destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per questa misura. L'obiettivo è sostenere l'ingresso o il rientro nel nostro Paese di giovani ricercatori.

In particolare, 100 milioni (di cui 40 prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno) sono destinati a finanziare nelle università italiane, negli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e negli enti pubblici di ricerca i progetti di 100 giovani ricercatori vincitori di Starting Grants dello European Research Council (Erc). Per loro è previsto un contributo massimo di 1 milione di euro.

60 milioni di euro (di cui 24 prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno) andranno a sostenere le attività di ricerca di 200 giovani ricercatori vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (Msca) per i quali è previsto un contributo massimo di 300.000 euro.

Infine, 60 milioni di euro finanzieranno i progetti di 400 giovani ricercatori che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni Msca. Il contributo massimo per sostenere questi progetti è di 150.000 euro. I ricercatori interessati potranno presentare le domande di partecipazione, in inglese, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma https://www.gea.mur.gov.it.