Biotech, 23 proposte al Governo per far ripartire il Paese

Creare un ecosistema favorevole all'innovazione, sostenere la ricerca nel campo delle scienze della vita dal laboratorio al letto del paziente, ripartire dalla bioeconomia per un pianeta più sostenibile: sono queste le tre priorità che il Governo dovrebbe mettere in agenda in vista della Legge di Bilancio 2021 secondo Assobiotec-Federchimica, che presenta il suo "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese" in occasione dell'evento digitale "Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l'Italia", con la partecipazione, tra gli altri, del Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.



Il piano, che prevede tre aree di intervento e 23 proposte, è la tappa finale del percorso iniziato la scorsa primavera e che ha messo a confronto imprese, start-up, istituzioni, enti di ricerca e associazioni. L'intento è quello di delineare proposte di policy e piani di azione concreti e condivisi che permettano al comparto di incrementare la propria competitività su scala globale e di esprimere al meglio le sue potenzialità nella lotta alla pandemia e per una ripartenza sostenibile.



"Il nostro auspicio - commenta Riccardo Palmisano, Presidente Assobiotec - è che questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy. Un possibile manuale dal quale partire per far finalmente diventare il biotech motore essenziale per la salute, per l'ambiente, per la ripartenza del Paese".



"La ricerca di base deve lavorare di pari passo con l'applicazione e l'industrializzazione delle nuove scoperte", commenta il ministro Manfredi. "Si tratta di un tema importante che richiede una forte integrazione di tutta la filiera della ricerca pubblica e privata con modelli innovativi. Va poi sottolineata l'importanza, soprattutto in ambito farmaceutico, di un parternariato virtuoso tra startup e big company come leva di innovazione".



Molti di questi punti sono contenuti anche nel documento di Assobiotec-Federchimica, che per potenziare la ricerca nel campo delle scienze della vita, cruciale nella lotta a Covid-19, avanza cinque proposte: sbloccare la sperimentazione animale allineando la legislazione italiana a quella europea; creare centri d'eccellenza italiani sul modello dei 'Catapult' inglesi e svedesi per rafforzare la capacità del Paese di generare conoscenza e valore; velocizzare il processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche; rafforzare il tessuto produttivo bio-farmaceutico; rivedere in profondità il sistema di governance farmaceutica.



Tra le proposte avanzate per rafforzare l'ecosistema per l'innovazione, il Piano indica: il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica; la creazione di un'Agenzia Nazionale della Ricerca; l'istituzione di uno sportello unico come riferimento per gli investitori italiani ed esteri interessati ad alta tecnologia e innovazione; la formazione di un'efficace rete di centri di trasferimento tecnologico che valorizzi la ricerca; l'introduzione di misure fiscali per l'incremento degli investimenti pubblici e l'attrazione di investimenti privati; la possibilità di modificare gli indicatori di valutazione dei ricercatori universitari. Infine sono diverse le proposte relative alla bioeconomia, che vanno dalla riconversione dei siti industriali dismessi in bioraffinerie integrate nel territorio fino alla revisione del quadro normativo per consentire la sperimentazione in campo delle varietà vegetali ottenute mediante biotecnologie sostenibili.