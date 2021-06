La Maker Faire Rome torna in presenza, via alle call 2021

Torna in presenza la Maker Faire Rome - The European Edition, la fiera degli artigiani digitali: aperte le call per l'edizione 2021, in programma dall'8 al 10 ottobre, con una formula ibrida che coinvolgerà il pubblico non solo con eventi online, ma con uno spazio fisico. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata il 15 luglio 2021.



Il bando prevede quattro categorie: maker, scuole secondarie di secondo grado nazionali e appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, università e istituti di ricerca. Giunta alla nona edizione, la Maker Faire è promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua azienda speciale Innova Camera. Protagonista della rassegna il mondo dell'innovazione, dalla manifattura digitale all'aerospazio, dalla robotica all'intelligenza artificiale, dall'economia circolare all'Internet delle cose.



"Dopo l'edizione 2020, svoltasi interamente in digitale a causa della pandemia, quest'anno, grazie soprattutto alla campagna vaccinale che avanza, la Maker Faire torna anche in presenza", spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.



Per Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, "la Maker Faire Rome è cresciuta costantemente, sia nei numeri che nei contenuti, e questo anche nell'ultimo anno, particolarmente difficile per tutti".



Il luogo scelto per ospitare l'edizione 2021 sarà indicato in un secondo momento. Per gli espositori, sarà quindi possibile, nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria, mostrare al pubblico i propri progetti all'interno di uno spazio anche fisico, pronto ad accogliere, concludono i promotori, il meglio della creatività e dell'innovazione proveniente da tutto il mondo.