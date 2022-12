Covid, casi in aumento in 32 province

I casi di Covid-19 sono in aumento in 32 province italiane. Inoltre in 25 delle 107 province si rileva un’incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti. Lo indica l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), relativa ai “dati relativi alle 107 province italiane aggiornati all'8 dicembre, ultimo giorno in cui il Governo li ha resi disponibili”.