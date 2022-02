Boltzmann, è festa per il padre della meccanica statistica

Il 20 febbraio del 1844 nasceva a Vienna il padre della meccanica statistica e uno dei fisici più importanti di tutti i tempi: Ludwig Eduard Boltzmann. Come ogni anno, la Sissa di Trieste lo festeggia con una Boltzamnn lecture, a cui di volta in volta sono invitati relatori prestigiosi: quest’anno è Il professor Subir Sachdev dell’Università di Harvard, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, che terrà un intervento dal titolo “Meccanica statistica dei metalli senza quasiparticelle e dei buchi neri carichi”. L’edizione 2022 si svolgerà online il 21 febbraio alle 15,00.

“È stato un pioniere nel suo campo, ed è per questo che il gruppo di fisica statistica della Sissa da ormai dieci anni decide di celebrare il suo compleanno”, racconta Giuseppe Mussardo, fondatore del gruppo di fisica statistica della Scuola. “Tutti lo conosciamo per l'equazione fondamentale della teoria cinetica dei gas e il secondo principio della termodinamica – aggiunge Mussardo – ma qui a Trieste, oltre che per il suo fondamentale contributo scientifico quando era in vita, il ricordo di questo personaggio eclettico e controverso è anche dovuto alla sua morte”.

Boltzmann, infatti, morì suicida nel 1906 a Duino, a pochi chilometri da dove ora sorge la Sissa, in un edificio che all’epoca era un albergo e adesso ospita il prestigioso Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico Onlus. “Avvenne la mattina del 5 settembre mentre si trovava lì in vacanza con moglie e figlia”, continua Mussardo. “Era malato e depresso, e probabilmente afflitto dalle critiche di alcuni suoi colleghi”.