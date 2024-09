Costruito un angolo di Luna in Europa per lo spazio del futuro

Da oggi in Europa c'è un angolo di Luna, con tanto di suolo grigio costellato di una miriade di piccoli crateri e rocce aguzze: è la nuova struttura realizzata dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l'agenzia spaziale tedesca Dlr non lontano dal Centro per l'addestramento per gli astronauti dell'Esa a Colonia. Sarà il banco di prova per nuove tecnologie, l'ambiente in cui addestrare gli astronauti che parteciperanno alle future missioni di esplorazione lunare e per fare ricerche.





L'obiettivo è facilitare la ricerca e la sperimentazione della tecnologia spaziale in condizioni realistiche, fornendo in questo modo indicazioni utili per le prossime missioni dirette alla Luna, come quelle del programma Artemis promosso dalla Nasa per portare nuovamente degli astronauti sul suolo lunare.





"L'apertura di Luna segna una pietra miliare significativa negli sforzi europei per l'esplorazione spaziale", ha detto il direttore generale dell'Esa Josef Aschbacher. "Questa struttura unica, con la sua capacità di replicare le condizioni lunari, fa progredire la nostra comprensione della Luna e ci prepara per le missioni future. Siamo orgogliosi di guidare questo progetto, che posiziona l'Europa all'avanguardia nell'esplorazione lunare e oltre, promuovendo al contempo la collaborazione internazionale nella ricerca spaziale".

