La missione Ax-3 pronta a rientrare, chiuso il portello della Freedom DIRETTA

La permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale della missione Ax-3, di cui fa parte il colonnello dell'Aeronautica Militare Walter Villadei, è giunta al termine dopo essersi prolungata, a causa del maltempo, ben oltre i 14 giorni previsti. Il portello della navetta Crew Dragon Freedom è stato chiuso. Il distacco è in programma alle 15,05 italiane.

Lo comunica Space X sul suo sito e su X (ex Twitter). Se tutto andrà come previsto, la Iss tornerà ad ospitare soltanto i 7 membri dell’equipaggio della Expedition 70, al comando dell’astronauta Andreas Mogensen dell’Agenzia Spaziale Europea. Dopo aver eseguito una serie di accensioni dei motori per allontanarsi dalla Stazione Spaziale, la navetta Dragon effettuerà diverse manovre per abbassare progressivamente la sua orbita ed avvicinarsi al punto prescelto per l’ammaraggio, in programma alle14,30 di venerdì 9 febbraio.

La fase di rientro finale nell’atmosfera terrestre durerà circa 12 minuti: durante questa fase la Dragon sperimenterà un riscaldamento e una resistenza significativi, che ne ridurranno la velocità in modo da aprire in sicurezza i paracadute. I primi due si apriranno ad un’altitudine di quasi 5,5 chilometri, e saranno poi seguiti da altri quattro paracadute principali che si spiegheranno a poco meno di 2 chilometri da terra, consentendo l’ammaraggio ad una velocità di circa 7,6 metri al secondo.

La missione Axiom-3, della quale fanno parte, oltre al pilota Villadei, anche il comandante Michael Lopez-Alegria, lo svedese Marcus Wandt dell’Esa e il primo astronauta turco Alper Gezeravci, è partita il 19 gennaio scorso dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral con un razzo Falcon 9 della Space X. È la terza missione privata a raggiungere la Iss, dopo Ax-1 dell'aprile 2022 e Ax-2 del maggio 2023.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA