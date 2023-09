Come studiare i fenomeni anomali non identificati, oggi il rapporto della Nasa DIRETTA

La Nasa si prepara a pubblicare il Rapporto sui fenomeni anomali non identificati, commissionato nel 2022 a un gruppo di 16 esperti indipendente e che presenterà anche in una conferenza stampa online prevista alle 16,00 italiane.



Il Rapporto, la cui pubblicazione precederà di poco la conferenza stampa, ha l'obiettivo di "informare la Nasa su quali possibili dati potrebbero essere raccolti in futuro per fare luce sulla natura e l'origine dei fenomeni anomali non identificati", scrive sul suo sito la stessa agenzia spaziale americana. "Il rapporto - prosegue - non è una rassegna né una valutazione di precedenti osservazioni la cui natura non è identificabile".



Secondo la definizione della Nasa i fenomeni anomali non identificati, indicati con l'acronimo Uap (Unidentified Anomalous Phenomena), sono "osservazioni di eventi nel cielo che non possono essere identificati come aerei né come fenomeni naturali da un punto di vista scientifico". La Nasa osserva che "c'èi un numero limitato di osservazioni di alta qualità di Uap, per le quali è impossibile trarre conclusioni scientifiche circa la loro natura"





