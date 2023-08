Lo spettacolare disco verde e rosa della Nebulosa Anello

Un disco verde circondato da un anello rosa: è la nuova spettacolare fotografia scattata dal telescopio spaziale James Webb. Protaginista dell'immagine è la celebre Ring Nebula, una delle nebulose più celebri, la cui immagine è stata catturata con un dettaglio senza precedenti e che, come una straordinaria macchina del tempo, racconta il lontano futuro del nostro Sole.



La Nebulosa Anello, catalogata come Messier 57, è uno degli oggetti cosmici più ammirati e fotografati. Distante 2.600 anni luce dalla Terra, la nebulosa è un enorme disco di gasm espulsi in seguito alla gigantesca esplosione della stella che si trova al centro, oggi una nana bianca. I diversi colori corrispondono alle differenti temperature e alla composizione dei gas (al centro quelli più caldi) espulsi dalla stella morente.

Le immagini ad alta risoluzione scattate dal telescopio James Webb, delle agenzie spaziali Nasa, Esa e Csa, forniscono ora una straordinaria vista della Nebulosa Anello, con dettagli dei filamenti del guscio in espansione e anche delle zone più interne, vicine alla stella centrale. “Stiamo assistendo agli ultimi capitoli della vita di una stella, un'anteprima del lontano futuro del Sole£ha detto Mike Barlow, dello University College di Londra e uno dei responsabili delle osservazioni appena realizzate, Le nuove immagini e i nuovi dati, ha aggiunto, "hanno aperto un una nuova finestra per comprendere questi maestosi eventi cosmici. Possiamo usare la Nebulosa Anello come un laboratorio per studiare come si formano ed evolvono le nebulose planetarie”.

