Un robot sarto e tessuti smart per abiti su misura più sostenibili

Abiti su misura personalizzabili, sostenibili e riadattabili contro gli sprechi della 'fast fashion': è quanto consente di creare la nuova piattaforma 4D Knit Dress, che utilizza un robot 'sarto' per modellare col calore i filati attivi di un abito prodotto con una speciale lavorazione a maglia computerizzata. Un mix di tecnologie per la moda del futuro, che è stata messa a punto dal Self-Assembly Lab del Massachusetts Institute of Technology in collaborazione con Ministry of Supply, un'azienda di moda specializzata in abbigliamento hi-tech.



I ricercatori del Self-Assembly Lab lavorano da anni sui tessuti attivi che possono cambiare forma, proprietà, diventare isolanti o traspiranti: già sperimentati per produrre maglioni e mascherine, sono ora in fase di studio per la realizzazione di abiti personalizzabili, prodotti con una speciale lavorazione a maglia computerizzata fatta con un telaio industriale.



Le fibre attivabili col calore, posizionate in punti strategici dell'abito, permettono di modificarne lo stile creando pieghe e nervature, oppure modellando una vita stretta o a stile impero. La loro attivazione mediante una pistola termica è stata affidata alla precisione di un braccio robotico programmato, un vero e proprio sarto che sembra quasi scolpire l'abito sul manichino.



"Quando applichiamo il calore, le fibre si accorciano, facendo arricciare il tessuto in una zona specifica, stringendo di fatto la forma come se stessimo confezionando il capo", spiega il ricercatore David Griffin. Un vestito nato con un determinato design può dunque essere indossato per mesi e poi essere nuovamente modellato più volte per modificarne il look. Una filosofia diametralmente opposta a quella della moda usa e getta, che potrebbe ridurre anche l'invenduto dei negozi: invece di acquistare taglie di ogni misura, dalla XS alla XXL, i rivenditori potrebbero dotarsi di un vestito per le taglie più piccole e uno per quelle più grandi, opportunamente modellabili in base alle esigenze del cliente.

