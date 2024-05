Annullato il volo di prova della Starliner con astronauti a bordo

Annullato per un problema tecnico al razzo Atlas V il lancio della navetta Starliner per il volo di prova con astronauti a bordo previsto per le 4,34 italiane del 7 maggio.

Il conto alla rovescia è stato interrotto quando mancavano circa due ore al lancio a causa di un'anomalia di una valvola di sfogo dell'ossigeno sullo stadio Centaur dell'Atlas V, il razzo della United Launch Alliance (joint venture Boeing-Lockheed Martin). La decisione è stata presa dal direttore di lancio dell'Ula, Tom Heter III.

"La priorità della Nasa è la sicurezza. Andremo quando saremo pronti", ha commentato in un post su X l'amministratore capo della Nasa Bill Nelson.

I due astronauti, il comandante Butch Wilmore e la co-pilota Sunita Williams, sono usciti dalla Starliner e sono tornati negli alloggi dell'equipaggio. Al momento non è indicata una nuova data di lancio.

Un altro tentativo di lancio è previsto "non prima del 10 maggio", come hanno reso noto i responsabili della missione della Nasa e dell'azienda costruttrice del razzo Atlas V, la United Alliance, nella conferenza stampa organizzata dopo l'annullamento del lancio. La decisione è stata presa perché è stato rilevato un difetto a una valvola che regola la pressione dell'ossigeno liquido.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA