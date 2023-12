Un albero di Natale nello spazio, è formato da giovani stelle VIDEO

C'è un albero di Natale nello spazio, addobbato con tanto di lucine colorate lampeggianti: è l'ammasso di giovani stelle NGC 2264, che la Nasa ha ritratto in occasione delle feste mettendo insieme le osservazioni di diversi telescopi in un'unica immagine composita e animata di grande effetto.

L'ammasso NGC 2264 si trova nella Via Lattea, a 2.500 anni luce dalla Terra, ed è formato da giovani stelle che hanno un'età compresa tra uno e cinque milioni di anni: le loro dimensioni variano da meno di un decimo della massa del Sole fino a sette masse solari.

Per enfatizzare la somiglianza dell'ammasso con un vero albero di Natale, la Nasa ha deciso di realizzare l'immagine composita con colori e una rotazione ad hoc. Le luci blu e bianche che lampeggiano sono giovani stelle che emettono raggi X rilevati dall’Osservatorio Chandra della Nasa: le loro variazioni sono state sincronizzate in maniera artificiale proprio per enfatizzare la similitudine con le lampadine degli addobbi. Il verde che ricorda gli aghi del pino è dato dal gas della nebulosa, ripreso dal telescopio Wiyn della National Science Foundation presso l’Osservatorio di Kitt Peak, mentre i puntini bianchi sono le stelle in primo piano e sullo sfondo catturate nell'infrarosso dalla Two Micron All Sky Survey.

L'immagine è stata ruotata in senso orario di circa 160 gradi rispetto allo standard astronomico in modo da far sembrare che la cima dell'albero si proietti verso l’alto.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA