Mavi, a 9 anni con la Sma giornalista per Telethon

Maria Vittoria, soprannominata Mavi, ha nove anni e convive con l'atrofia muscolare spinale (Sma), una malattia neuromuscolare genetica rara. Il suo sogno è diventare una giornalista e nel curriculum può già annoverare un'intervista importante, quella al suo medico di riferimento, il professor Eugenio Mercuri, Direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica del Policlinico Gemelli. Ora Mavi ha realizzato una 'seconda puntata' intervistando Francesca Pasinelli, consigliere delegato di Fondazione Telethon, in occasione della maratona di Fondazione Telethon in corso sulle reti Rai fino a domenica 17 dicembre.

Mavi è seguita al Centro Clinico Nemo Pediatrico presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.

Fino al 31 dicembre 2023 sarà attivo per Telethon il numero solidale 45510.



