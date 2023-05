In un click la scienza medica certificata, nasce la biblioteca virtuale House of Sciences

Favorire l'aggiornamento e la formazione degli operatori sanitari, attraverso informazioni scientifiche certificate attraverso una biblioteca scientifica virtuale. Arriva da Fondazione Menarini 'House of Sciences' per offrire in un click la scienza medica 'certificata': grazie alla la supervisione del British Medical Journal, raccoglie e rende disponibile per tutti gli operatori sanitari l'accesso rapido, agevole e gratuito a una selezione globale e aggiornata delle conoscenze mediche.

Orientarsi in un labirinto di studi e dati prodotti in grandissima quantità non è semplice, nemmeno per gli addetti ai lavori. Come una bussola, la biblioteca virtuale della Fondazione Menarini fornirà un data base gratuito e facilmente accessibile online da medici e specialisti, con una raccolta di articoli scientifici sui progressi più recenti relativi a 9 aree terapeutiche: medicina interna, coronavirus, cardiologia, gastroenterologia, malattie infettive, oncologia, medicina del dolore, ematologia e pneumologia.

L'iniziativa conta sulla collaborazione del British Medical Journal: sarà il top editor a scegliere gli articoli scientifici, poi sottoposti a una successiva selezione eseguita da un team responsabile dell'area terapeutica coordinata da esperti e infine resi disponibili per gli operatori sanitari.

"Lo scopo - spiega Lorenzo Melani, presidente della Fondazione Menarini - è quello di favorire lo scambio virtuoso di informazioni certificate e di condividere gratuitamente le conoscenze maturate dalla comunità scientifica internazionale sulle specifiche aree tematiche di volta in volta aggiornate. La speranza è che questo nuovo servizio possa essere utile ai professionisti, che sono sempre alla ricerca delle migliori opzioni per la cura dei pazienti".