Nasce One Healthon, salute passa anche da benessere Pianeta

La salute umana, quella animale e l'ambiente sono interconnesse secondo un approccio definito 'One health' che va sempre più affermandosi. Lo dimostra anche il fatto che ogni anno nel mondo 9 milioni di persone muoiono perché vivono in ambienti non sani. E solo in Europa ogni 12 mesi, si contano 500mila decessi evitabili, 60mila solo in Italia (15mila in Lombardia) per malattie respiratorie, cardiovascolari e per i tumori. Per contrastare queste problematiche nasce 'One Healthon', rete globale della salute, la prima campagna in Italia per sensibilizzare cittadini, Istituzioni, medici, sulla necessità di promuovere il benessere del Pianeta. E favorire la prevenzione e l'innovazione, con particolare riferimento alla gestione della fragilità, anziani e pazienti oncologici in primo luogo.

"Il progetto nasce con la neonata One Health Foundation - afferma la coordinatrice Rossana Berardi, presidente di Women for Oncology Italy -. Un organismo che intende favorire progetti di salute con una visione a 360 gradi, perché per vivere bene è indispensabile seguire corretti stili di vita ma va data attenzione a ciò che ci circonda. Abbiamo coinvolto sanitari, associazioni pazienti, Istituzioni, ricercatori". "Abbiamo inviato - sottolinea Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata di Roma - una survey ad oltre 500 associazioni di pazienti per finalizzare la campagna. E' emersa attenzione alla prevenzione e diagnosi precoce soprattutto in campo oncologico e sensibilità alla digitalizzazione della medicina. Per questo abbiamo attrezzato un camper che girerà per l'Italia, a partire da Marche e Calabria, per sensibilizzare sugli screening oncologici e favorire l'adesione ad esami spesso salvavita". Oltre ad eventi territoriali, si terranno webinar su temi come la lotta al fumo e all'eccesso di alcol, il futuro della digitalizzazione, il rispetto dell'ecosistema. "Il progetto intende sviluppare un radicamento istituzionale e raggiungere concretamente milioni di persone - aggiunge Mauro Boldrini, Direttore comunicazione di Aiom, Associazione di oncologia medica - favorendo campagne anche di fundraising per promuovere progetti sulla salvaguardia dell'ambiente, la lotta alla diffusione della plastica, la salute degli animali e il rispetto della vegetazione".