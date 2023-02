Covid: Iss, incidenza sotto 50, cala occupazione negli ospedali. Sale Rt. Nessuna regione a rischio alto, per 9 è moderato

Incidenza settimanale dei casi Covid ancora in calo: scende sotto 50 per 100mila abitanti, ed è pari a 48 (10-16 febbraio), rispetto a 52 della settimana precedente (3-9 febbraio). Rt medio calcolato sui casi sintomatici in aumento ma sotto soglia epidemica pari a 0,85 (range 0,71-1,04) nel periodo 25 gennaio-7 febbraio 2023, era 0,73. Stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva al 1,6% (al 16 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5,0% (al 16 febbraio) contro il 5,4% del 9 febbraio. Lo indica il monitoraggio Iss-Ministero salute.

Nessuna Regione è classificata a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020. Nove sono a rischio moderato e dodici classificate a rischio basso.

Quattordici Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Cinque Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza. Lo indica il monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid in Italia del ministero della Salute e Iss. Secondo le tabelle che ANSA ha potuto visionare le ciqnue regioni con moteplci allerte di resilienza sono Emilia Romagna, Liguria (la scorsa settimana era a rischio alto), PA Bolzano, Puglia, Toscana. Secondo le stesse tabelle rischio moderato per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (era a rischio alto la scorsa settimana), Liguria, Pa Bolzano, PA Trento, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta.