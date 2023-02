Epilessia, 50 milioni di malati nel mondo. "Priorità combattere lo stigma"

Nel mondo più di 50 milioni di persone convivono con l'epilessia, che rappresenta una delle prime cinque cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125mila decessi all'anno. Sono alcuni dei dati diffusi in occasione della Giornata Internazionale dell'Epilessia che si celebra oggi 13 febbraio.

Quest'anno, il tema della Giornata è il contrasto allo stigma che affligge le persone che sono affette dalla malattia. "L'epilessia colpisce quasi ogni aspetto della vita della persona a cui è stata diagnosticata la condizione", ha affermato in una nota Francesca Sofia, presidente dell'International Bureau for Epilepsy (IBE). "Per molte persone che vivono con l'epilessia, lo stigma associato alla condizione è spesso più difficile da affrontare rispetto alla malattia stessa".

Per questa ragione lo scorso anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato un piano dedicato (Intersectoral Global Action Plan on Epilepsy and other Neurological Disorders) che mira a ridurre lo stigma, migliorare l'accesso alle cure e la migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi neurologici, dei loro caregiver e delle loro famiglie. Il piano si pone inoltre l'obiettivo che l'80% dei Paesi abbia sviluppato o aggiornato la propria legislazione per promuovere e proteggere i diritti delle persone con epilessia entro il 2031.

In occasione della Giornata in tutto il mondo si terranno eventi di informazione e sensibilizzazione, come la tradizionale illuminazione dei monumenti di di viola, il colore della lotta all'epilessia.